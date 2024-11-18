Huawei представит новенький планшет MatePad Pro 13.2 Gen 2 до конца месяца

Среди множества новинок компания планирует представить второе поколение планшета MatePad Pro 13.2. Эту информацию сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

Планшет, вероятно, станет обновлением модели с 2.8K OLED-дисплеем, выпущенной более года назад. MatePad Pro 13.2 Gen 2 обещает усовершенствования как в дизайне, так и в технических характеристиках.

Кроме нового планшета, на мероприятии Huawei также ожидается анонс других премиальных устройств.

Среди них — смартфоны серии Mate 70 Pro, включая модели Pro+, Ultimate Design и базовую версию.

Также компания представит складной Mate X6, беспроводные наушники Freebuds Pro 4, смарт-часы Watch D2 с функциями отслеживания здоровья и уникальные «Extraordinary Master» Watch — обновленную версию премиальных часов за $3000.

Таким образом, грядущее событие обещает стать одним из самых масштабных запусков Huawei в 2024 году.