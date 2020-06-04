Huawei привезла в Россию более дешевую версию MateBook 13 на AMD
Так, если аналогичный ноутбук на базе Intel можно купить в России за 79 990 рублей, то рекомендованная розничная стоимость MateBook 13 AMD составляет 59 990 рублей. Известно, что старт предварительных заказов запланирован на 11 июня, тогда как открытые продажи будут доступны 19 июня. Причем пользователям, решившим оформить предзаказ на новинку в официальном онлайн-магазине Huawei, компания подготовила подарок в виде фирменного планшета Huawei MediaPad T5 10, стоимость которого, к слову, составляет 14 990 рублей.
MateBook 13 AMD получил IPS экран на 13 дюймов, который занимает, без малого, 88% поверхности крышки устройства. Работает новинка на базе AMD Ryzen 5 3500U с графикой Radeon Vega 8. Ноутбук предлагается в модификации на 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Кнопка включения ноутбука оборудована встроенным сканером отпечатков пальцев, а его зарядное устройство, мощностью 65 ВТ, обеспечивает пользователей возможностью заряжать смартфоны, поддерживающие быструю зарядку Huawei Super Charge.