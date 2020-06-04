Huawei привезла в Россию более дешевую версию MateBook 13 на AMD

Так, если аналогичный ноутбук на базе Intel можно купить в России за 79 990 рублей, то рекомендованная розничная стоимость MateBook 13 AMD составляет 59 990 рублей. Известно, что старт предварительных заказов запланирован на 11 июня, тогда как открытые продажи будут доступны 19 июня. Причем пользователям, решившим оформить предзаказ на новинку в официальном онлайн-магазине Huawei, компания подготовила подарок в виде фирменного планшета Huawei MediaPad T5 10, стоимость которого, к слову, составляет 14 990 рублей.