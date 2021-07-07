Huawei привезла в Россию первые планшеты на базе собственной «замены Android» HarmonyOS

Будет и уменьшенная Pro-версия на 10,8 дюймов, с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной за 55 990 рублей.

Huawei MatePad 11” будет представлен в версиях 6/64, 6/128 и 6/256 ГБ за 34 990, 37 990 и 44 990 рублей соответственно.