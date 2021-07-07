Huawei привезла в Россию первые планшеты на базе собственной «замены Android» HarmonyOS

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:00
Huawei привезла в Россию первые планшеты на базе собственной «замены Android» HarmonyOSНо цены, конечно, оказались внезапными
Спустя чуть более месяца после анонса, Huawei привезла в Россию свои новые планшеты линейки MatePad. Их отличительной особенностью стала поддержка фирменной системы HarmonyOS, разработанной для замены Android после американских санкций.
Из прочих «интересностей» новинок можно отметить поддержку стилуса Huawei M-Pencil 2th gen, а также мыши и клавиатуры. При этом не забыли разработчики и о функции Huawei Share, предназначенной для связи устройства c ноутбуками компании.
Предзаказ на MatePad и MatePad Pro стартует уже 20 июля 2021 года. При этом на выбор покупателям будет представлено несколько версий, по цене от 69 990 рублей до 89 990 рублей.
Будет и уменьшенная Pro-версия на 10,8 дюймов, с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной за 55 990 рублей.
Huawei MatePad 11” будет представлен в версиях 6/64, 6/128 и 6/256 ГБ за 34 990, 37 990 и 44 990 рублей соответственно.