Huawei привезла в Россию первый Windows-ноутбук с чувствительным к силе нажатия тачпадом

Стоит отметить, что Huawei MateBook X, как и последние ноутбуки компании, получил NFC-область, к которой можно приложить смартфоны производителя для более тесной интеграции с портативным ПК. Еще одной особенностью ноутбука является тачпад, который, на манер MacBook от Apple, способен распознавать силу нажатия пользователя.