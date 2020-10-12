Huawei привезла в Россию первый Windows-ноутбук с чувствительным к силе нажатия тачпадом
Huawei MateBook X получил 13-дюймовый дисплей с разрешением 3,000 х 2,000 пикселей, при этом по заявлениям самой компании, устройство охватывает 100% цветового пространства sRGB. Вес ноутбука составляет всего 1 кг, что, в сочетании с его “железной” составляющей, можно назвать достижением инженеров компании.
Работает ноутбук на базе процессора Intel Core i5-10210U, имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Из портов можно найти два разъема USB-C, которые используются и для зарядки устройства, а также 3.5-мм аудиоразъем.
Стоит отметить, что Huawei MateBook X, как и последние ноутбуки компании, получил NFC-область, к которой можно приложить смартфоны производителя для более тесной интеграции с портативным ПК. Еще одной особенностью ноутбука является тачпад, который, на манер MacBook от Apple, способен распознавать силу нажатия пользователя.
Старт онлайн-продаж новинки состоится уже сегодня, а оффлайн ноутбук можно будет купить с 20 октября 2020 года. Цена новинки составит 114,990 рублей.