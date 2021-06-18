Huawei привезла в Россию сразу два новейших ноутбука MateBook

Huawei привезла в Россию сразу два новейших ноутбука MateBookНаконец-то дождались!
MateBook 14 оснащается процессорами Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i7-1165G7, в зависимости от модификации. Размер его экрана — 14 дюймов, при этом оперативной памяти 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ. По словам производителя, ноутбук способен проработать до 11 часов от одного заряда.
Что же до Huawei MateBook X Pro, то «сердцем» этой модели является процессор Intel Core i7-1165G7 со встроенной видеокартой Intel Iris Xe. Оперативной памяти тут также 16 ГБ, а вот постоянной уже от 512 ГБ до 1 ТБ.
Оба устройства поступят в продажу 21 июня 2021 года. MateBook 14 будет продаваться за 94 990 рублей за версию на Intel Core i5 и за 109 990 рублей за Intel Core i7 версию. MateBook X Pro оценили в 139 990 рублей за версию 16/512 ГБ и в 149 990 рублей за версию 16ГБ/1ТБ.