Huawei привезла в Россию сразу два новейших ноутбука MateBook

Оба устройства поступят в продажу 21 июня 2021 года. MateBook 14 будет продаваться за 94 990 рублей за версию на Intel Core i5 и за 109 990 рублей за Intel Core i7 версию. MateBook X Pro оценили в 139 990 рублей за версию 16/512 ГБ и в 149 990 рублей за версию 16ГБ/1ТБ.