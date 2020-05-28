Honor привезла в Россию тонкий и мощный ноутбук на базе процессора AMD

Устройство оснащено дисплеем на 15,6 дюймов с Full HD-разрешением и крайне полезным антибликовым покрытием. В качестве “сердца” устройства выступает процессора AMD Ryzen 5 3500U с четырьмя вычислительными ядрами. Частота работы чипа составляет от 2,1 до 3,7 ГГц. Также в устройстве установлена дискретная видеокарта Radeon Vega 8, позволяющая без проблем запускать требовательные к видеопамяти приложения и игры.

Объем оперативной памяти в новинке составляет 8 ГБ, при этом количество постоянной памяти можно выбрать: либо 256, либо 512 ГБ. Также у устройства имеется целый список различных портов, в том числе и USB Type-C, HDMI, USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type A. Помимо этого, имеется и сканер отпечатков пальцев на пару с выдвижной веб-камерой.