Honor привезла в Россию тонкий и мощный ноутбук на базе процессора AMD
Устройство оснащено дисплеем на 15,6 дюймов с Full HD-разрешением и крайне полезным антибликовым покрытием. В качестве “сердца” устройства выступает процессора AMD Ryzen 5 3500U с четырьмя вычислительными ядрами. Частота работы чипа составляет от 2,1 до 3,7 ГГц. Также в устройстве установлена дискретная видеокарта Radeon Vega 8, позволяющая без проблем запускать требовательные к видеопамяти приложения и игры.
Объем оперативной памяти в новинке составляет 8 ГБ, при этом количество постоянной памяти можно выбрать: либо 256, либо 512 ГБ. Также у устройства имеется целый список различных портов, в том числе и USB Type-C, HDMI, USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type A. Помимо этого, имеется и сканер отпечатков пальцев на пару с выдвижной веб-камерой.
Отдельно стоит отметить, что MagicBook 15 имеет поддержку фирменной технологии компании под названием Honor MagicLink 2.0, благодаря которой ноутбук может мгновенно обмениваться данными со смартфонами компании, поддерживающими данную функциональность.
Ноутбук поступит в продажу с 5 июня по цене 49990 рублей за модификацию с 8/256 Гбайт памяти и 52990 рублей за вариант с 8/512 Гбайт.