Huawei рассказала, какие ноутбуки компании получат поддержку Windows 11

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 09:10
Huawei рассказала, какие ноутбуки компании получат поддержку Windows 11Судя по всему, мало кто уйдёт обиженным
Некоторое время назад стало известно, что не все ныне существующие компьютеры смогут обновиться до Windows 11. На фоне этого представители Huawei выступили с заявлением, явно призванным успокоить часть своих фанатов.
Так, стало известно, что абсолютно все ноутбуки, выходившие в линейке MateBook, обновятся до последней версии Windows при желании их владельцев. Как пишет Gizmochina, соответствующее сообщение было опубликовано компанией в своём официальном Weibo-аккаунте.
Стоит отметить, что это весьма своевременное заявление. Учитывая, что выход Windows 11 состоится уже 5 октября, сообщением о поддержки системы всеми ноутбуками MateBook, компания спасла себя от потенциальной просадки продаж из-за смены поколений.
Напомним, что ранее Microsoft призналась, что на старте Windows 11 не сможет запускать Android-приложения. Но в дальнейшем, как и было обещано во время анонса, эта возможность у пользователей появится.