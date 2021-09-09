Huawei рассказала, какие ноутбуки компании получат поддержку Windows 11

Стоит отметить, что это весьма своевременное заявление. Учитывая, что выход Windows 11 состоится уже 5 октября, сообщением о поддержки системы всеми ноутбуками MateBook, компания спасла себя от потенциальной просадки продаж из-за смены поколений.

Напомним, что ранее Microsoft призналась, что на старте Windows 11 не сможет запускать Android-приложения. Но в дальнейшем, как и было обещано во время анонса, эта возможность у пользователей появится.