Huawei разработала по-настоящему безрамочный ноутбук

Интернет-инсайдеры, приближенные к китайскому техногиганту, сообщили, что грядущий ноутбук Huawei будет самым что ни на есть революционным. Это станет возможным благодаря тому, что компания покажет мобильный компьютер, оснащенный не просто 3К-дисплеем, а дисплеем, имеющим “микроскопические рамки”. Их, по словам источников, практически невозможно будет разглядеть. Сама компания, если верить слухам, будет продвигать новинку под лозунгом: “плавающий полноэкранный дизайн без каких-либо рамок”.

Судя по всему, анонс нового безрамочного ноутбука Huawei состоится уже совсем скоро - 19 августа 2020 года. При этом по данным инсайдеров, чуть позже и дочерняя компания бренда представит собственный ноутбук, ориентированный на офисных пользователей и студентов. Называться девайс будет достаточно лаконично - MagicBook SE.