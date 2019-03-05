Huawei выпустила дешёвый планшет Honor с мощным процессором и 8-дюймовым дисплеем

Планшет работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Magic UI 2.0 и поддерживает технологию графического ускорения GPU Turbo 2.0.

Honor Tab 5 предлагается в нескольких версиях по цене 163 доллара за 3+32 ГБ Wi-Fi, 193 доллара за 4+64 ГБ Wi-Fi, 209 долларов за 3+32 ГБ LTE, 224 доллара за 4+64 ГБ LTE. Продажи в Китае начнутся 12 марта 2019 года.