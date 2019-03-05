Huawei выпустила дешёвый планшет Honor с мощным процессором и 8-дюймовым дисплеем

Компания Huawei представила в Китае новый планшет Honor Tab 5. Это доступная модель диагональю 8 дюймов.
Планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1200 пикселей, камерами разрешением 8 Мп, двойными динамиками. Аппаратной основой стал продвинутый процессор Hisilicon Kirin 710, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 5100 мАч.
Планшет работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Magic UI 2.0 и поддерживает технологию графического ускорения GPU Turbo 2.0.
Honor Tab 5 предлагается в нескольких версиях по цене 163 доллара за 3+32 ГБ Wi-Fi, 193 доллара за 4+64 ГБ Wi-Fi, 209 долларов за 3+32 ГБ LTE, 224 доллара за 4+64 ГБ LTE. Продажи в Китае начнутся 12 марта 2019 года.