Huawei выпустила маленький планшет с клавиатурой и Windows 11

Matebook E оснащён одним портом USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, а также разъёмом для наушников. Также в устройстве есть поддержка беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Цена устройства достаточно щадящая: 649 евро (79 тыс рублей) за версию с Intel Core i3 и 8/128 ГБ памяти, 999 евро (121 тыс рублей) за Core i5 и 8/256 ГБ, 1199 евро (142 тыс рублей) за вариант с Core i5 и 16/512 ГБ, а также 1399 евро (170 тыс рублей) за версию на базе Intel Cire i7 и также 16/512 ГБ памяти.