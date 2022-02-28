Huawei выпустила маленький планшет с клавиатурой и Windows 11

Huawei выпустила маленький планшет с клавиатурой и Windows 11Полноценной Windows 11, не ARM!
Размер OLED-дисплея новенького Matebook — 12,6 дюйма, при этом разрешение экрана — 2560 x 1600 пикселей. Устройство оснащено 8 Мп камерой на передней панели и 13 Мп модулем сзади.
В основу планшета легли Intel Core i3, i5 и i7 11-го поколения (модель процессора зависит от модификации), а также графический чип Iris XE. На выбор пользователя есть 8 либо 16 ГБ оперативной памяти и от 256 до 512 ГБ памяти постоянной.
Matebook E оснащён одним портом USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, а также разъёмом для наушников. Также в устройстве есть поддержка беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Цена устройства достаточно щадящая: 649 евро (79 тыс рублей) за версию с Intel Core i3 и 8/128 ГБ памяти, 999 евро (121 тыс рублей) за Core i5 и 8/256 ГБ, 1199 евро (142 тыс рублей) за вариант с Core i5 и 16/512 ГБ, а также 1399 евро (170 тыс рублей) за версию на базе Intel Cire i7 и также 16/512 ГБ памяти.