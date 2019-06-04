Huawei выпустила новый ноутбук в России

Как и модель предыдущего поколения, новое устройство оснащено IPS-дисплеем с диагональю 13 дюймов и разрешением 2160×1440 пикселей. Версия с сенсорным экраном имеет защитное стекло Corning Gorilla.

Ноутбук оснащён литиево-полимерной батареей с номинальной ёмкостью 41,7 Вт‧ч (3660 мА‧ч при напряжении 11,4 В). Батарея обеспечивает 10,3 ч непрерывной работы без подзарядки в режиме просмотра видео, 9,1 ч при работе с офисными программами, 7,3 ч при просмотре веб-страниц.

Габариты новой модели остались прежними: 286×211 мм при толщине 14,9 мм и весе около 1,3 кг. Новинка доступна в цветах розовое золото, космический серый и мистический серебристый.

Обновленный MateBook 13 появится в продаже 6 июня по рекомендованной розничной цене 76990 рублей.