Huawei выпустила свой флагманский планшет MatePad Pro за пределами Китая

Устройство с диагональю экрана 13,2 дюйма выходит на мировой рынок, предлагая ультратонкий корпус толщиной всего 5.5 мм и весом всего 580 г.

Одной из главных особенностей новинки стала уникальная SoC Kirin 9000S, та же, что используется в знаменитой линейке смартфонов Mate 60.

Вместе с тем планшет поражает качественным OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1920 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

MatePad Pro 13.2 оборудован мощным аккумулятором емкостью 10 100 мАч, который подзаряжается за считанные минуты благодаря 88-ваттной зарядке. Доступные варианты памяти – 12 или 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Стоимость новинки в Китае начинается от $710 долларов, в то время как в Европе придется выложить от €1000 евро за такую же модификацию.