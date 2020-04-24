Huawei выпустила удешевленную версию флагманского планшета MatePad Pro
Устройство работает на базе фирменного процессора Kirin 810, имеет 10,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1200 x 2000 пикселей. Также планшет оснащен двумя камерами по 8 Мп каждая, емким аккумулятором на 7 200 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 18 Вт, а еще девайс, как и “старшая” версия может работать в связке со стилусом M-Pencil.
Вероятнее всего, устройство будет пользоваться заметным спросом среди школьников и студентов как достаточно недорогое решение, построенное на базе новейших технологий. Что же касательно цены, то за Huawei MatePad Wi-Fi в версиях 4/64 ГБ или 6/128 ГБ попросят 269 и 311 долларов соответственно. Модификация с поддержкой мобильных сетей существует лишь в одной вариации: 6/128 ГБ и продается за 353 долларов. Старт продаж планшета состоится уже 26 апреля, правда пока лишь в Китае.