Huawei выпустила удешевленную версию флагманского планшета MatePad Pro

Вероятнее всего, устройство будет пользоваться заметным спросом среди школьников и студентов как достаточно недорогое решение, построенное на базе новейших технологий. Что же касательно цены, то за Huawei MatePad Wi-Fi в версиях 4/64 ГБ или 6/128 ГБ попросят 269 и 311 долларов соответственно. Модификация с поддержкой мобильных сетей существует лишь в одной вариации: 6/128 ГБ и продается за 353 долларов. Старт продаж планшета состоится уже 26 апреля, правда пока лишь в Китае.