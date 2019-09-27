Huawei выпустила в России свой самый доступный ноутбук

Компания Huawei представила в России ноутбук Huawei MateBook D диагональю 15,6 дюйма. Это самый доступный ноутбук Huawei на данный момент.

В России ноутбук представлен в двух версиях - MRC-W10 с накопителем объёмом 256 ГБ и MRC-W50 на 512 ГБ. Новинка отличается малым весом — 1,9 кг и толщиной всего 16,9 мм. Новый MateBook D предлагается в двух цветах: «космический серый» и «мистический серебристый».

MateBook D построены на базе четырёхъядерных процессоров Intel Core i5-8250U 8-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти. Версия MRC-W10 использует интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а MRC-W50 получила дополнительную дискретную NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ памяти GDDR5.

Литиево-полимерные батареи ёмкостью 43,3 Вт‧ч (3800 мА*ч при 11,4 В) обеспечивают 8,5 часов работы в режиме воспроизведения видео. Время зарядки до 60% составляет 1 час, а полная зарядка батареи занимает 2,5 часа.

В России ноутбуки Huawei MateBook D станут доступны по рекомендованной розничной цене 51 990 рублей (MRC-W10) и 57 990 рублей (MRC-W50). Они появится в продаже 12 октября. Предзаказ доступен с 27 сентября 2019 года.