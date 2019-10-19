Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:26
Huawei выпустит "убийцу" iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном
Даже внешне устройства будут схожи
Huawei, несмотря на множество ограничений со стороны США, продолжает выпускать новые устройства. Более того, судя по последним данным, компания намерена ни много ни мало выпустить конкурента “королю” на рынке планшетов — Apple iPad Pro!
Для этого, если верить новым утечкам, компания добавит в свой новый планшет, который скорее всего будет называться MediaPad M7, поддержку стилуса и внешней клавиатуры. При этом размеры устройства обещают быть немалыми. Еще из интересного можно отметить расположение фронтальной камеры — судя по имеющимся изображениям, она аккуратно разместится в отверстии, которое в свою очередь расположится на дисплее.
Также интерес вызывают тонкие рамки, имеющие одинаковую ширину по всему периметру — это явный укол в сторону Apple, которая до последнего считалась единственной компанией, способной осуществить подобное. Также ожидается, что планшет будет работать на базе Kirin 990. Ни дата анонса, ни цена на старте продаж нового устройства пока неизвестны.
Самое читаемое