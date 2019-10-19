Huawei выпустит "убийцу" iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном

Для этого, если верить новым утечкам, компания добавит в свой новый планшет, который скорее всего будет называться MediaPad M7, поддержку стилуса и внешней клавиатуры. При этом размеры устройства обещают быть немалыми. Еще из интересного можно отметить расположение фронтальной камеры — судя по имеющимся изображениям, она аккуратно разместится в отверстии, которое в свою очередь расположится на дисплее.