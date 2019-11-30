Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:53
Huawei выпустит улучшенную и увеличенную версию своего "убийцы iPad Pro"
И более дорогую
Буквально на этой неделе Huawei продемонстрировала свой флагманский планшет Huawei MatePad, который позиционируется как “убийца iPad Pro”. Однако представители компании сообщили, что компания не планирует останавливаться на достигнутом.
Так, Ю Чэндун, который занимает должность генерального директора Huawei по потребительскому бизнесу, сообщил, что компания готовит обновленные модели MatePad Pro в других форм-факторах. Отмечается, что устройство планируется увеличить. Не обойдется и без увеличения стоимости планшета, что по словам топ-менеджера, обусловлено использованием в планшетах дорогостоящих дисплеев, тогда как увеличение размера, соответственно, окажет влияние на цену.
Напомним, что актуальная версия Huawei MatePad Pro оснащена 10,8-дюймовым экраном с разрешением 2К, размер которого сопоставим с младшей версией iPad Pro. Предполагается, что компания занимается разработкой конкурента для старшего варианта iPad Pro.