Huawei выпустит улучшенную и увеличенную версию своего "убийцы iPad Pro"

Так, Ю Чэндун, который занимает должность генерального директора Huawei по потребительскому бизнесу, сообщил, что компания готовит обновленные модели MatePad Pro в других форм-факторах. Отмечается, что устройство планируется увеличить. Не обойдется и без увеличения стоимости планшета, что по словам топ-менеджера, обусловлено использованием в планшетах дорогостоящих дисплеев, тогда как увеличение размера, соответственно, окажет влияние на цену.

Напомним, что актуальная версия Huawei MatePad Pro оснащена 10,8-дюймовым экраном с разрешением 2К, размер которого сопоставим с младшей версией iPad Pro. Предполагается, что компания занимается разработкой конкурента для старшего варианта iPad Pro.