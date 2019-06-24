Huawei заготовила новый ноутбук для выпуска после санкций

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о готовящемся к выпуску ноутбуке Huawei под брендом Honor — модели под названием MagicBook Pro.

Это первая модель Huawei, о которой появилась сколько-нибудь достоверная информация после сообщений о временной отмене выпуска ноутбуков китайской компании из-за санкций США.

Итак, Honor MagicBook Pro оснащается 16,1-дюймовым дисплеем, процессором Intel i5-8265U, графикой NVIDIA MX250, 8 ГБ оперативной памяти и твёрдотельным накопителем объёмом 512 ГБ.