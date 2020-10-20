Huawei запустил российские продажи флагманского ноутбука MateBook X со скидкой

Так, приобрести MateBook X с процессором Intel Core i5-10210U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ в России можно за 114 990 рублей. В то же время, первым покупателям, оформившим заказ в онлайн-магазине, новинка обойдется на 9 200 рублей дешевле.

Кроме того, за покупку китайский гигант дарит подарок на выбор: беспроводная мышь HUAWEI Bluetooth Mouse Swift или рюкзак. Оба продукта, вне акции, продаются за 2 990 рублей.