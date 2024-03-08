И снова утечка из Китая: раскрыты характеристики планшета Vivo Pad 3 Pro

Планшет может получить чип MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти. По словам DCS, устройство может быть оснащено тыльной 13 Мп и 8 Мп фронтальной камерами.

За питание Vivo Pad 3 Pro может отвечать аккумулятор ёмкостью 11500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. На передней панели планшета будет находиться 12,95" ЖК-экран с разрешением 3K (3096 на 2064 пикселей) и частотой обновления до 144 Гц.