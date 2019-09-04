Игровой ноутбук Acer Predator Triton 300 можно назвать «бюджетным»

Ноутбук заключён в тонкий алюминиевый корпус и весит 2,3 кг, что совсем немного для его уровня.

Он оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессорами вплоть до Intel Core i7 9-го поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1650 и от 16 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 2666 Гц, с возможностью расширения до 32 ГБ, а также до двух твердотельных накопителей объёмом 1 ТБ в массиве RAID 0.

Ноутбук Predator Triton 300 появится в российской рознице в ноябре 2019 года по цене от 74 990 рублей. В Европе он появится в октябре по цене от 1300 евро.