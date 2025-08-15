Игровой ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 Hunter с RTX 5060 и i9 уже можно купить в РФ

Кроме производительной модели, HONOR выпустила более доступный ноутбук MagicBook X16 AMD 2025. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 6600H, графикой AMD Radeon 660M и может комплектоваться памятью 16+512 ГБ или 16+1 ТБ. Экран FullView 16 дюймов с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц подходит для работы и мультимедиа. Новинка прошла тесты на надежность с показателем среднего времени наработки на отказ 200 000 часов. Устройство весит 1,74 кг при толщине корпуса 19,9 мм.

Устройства доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах. MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 продается в белом цвете по цене 199 990 рублей. До 15 сентября действует скидка 20 000 рублей. MagicBook X16 AMD 2025 доступен в сером цвете. Его стоимость варьируется от 49 990 до 59 990 рублей в зависимости от комплектации и наличия Windows 11, а специальные скидки действуют до 15 сентября.