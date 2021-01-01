Игровой ноутбук с флагманской видеокартой NVIDIA RTX 3080 «засветился» в интернет-магазине Amazon
Речь идёт об игровом портативном компьютере от Asus под названием G15 ROG Zephyrus GA503QS, сообщает VideoCardz. Устройство продаётся с процессором Ryzen 7 5800HS в качестве основы и непосредственно портативной версией NVIDIA RTX 3080. Ожидается, что анонса линейки Ampere для ноутбуков состоится в рамках CES 2021, т.е. в самое ближайшее время.
Ещё из интересного в новинке можно отметить 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-памяти. Объём видеопамяти в RTX 3080 указан как 16 ГБ, при этом при более детальном изучении характеристик можно найти упоминание уже 8 ГБ. Где окажется правда — станет известно лишь после официального анонса новинки. Что же касательно цены, то в китайском Amazon ноутбук оценили в 2 270 долларов или 170 тыс рублей.