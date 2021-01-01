Игровой ноутбук с флагманской видеокартой NVIDIA RTX 3080 «засветился» в интернет-магазине Amazon

Ещё из интересного в новинке можно отметить 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-памяти. Объём видеопамяти в RTX 3080 указан как 16 ГБ, при этом при более детальном изучении характеристик можно найти упоминание уже 8 ГБ. Где окажется правда — станет известно лишь после официального анонса новинки. Что же касательно цены, то в китайском Amazon ноутбук оценили в 2 270 долларов или 170 тыс рублей.