Игровой планшет RedMagic Astra разорвал бенчмарки — почти 2,6 млн баллов в AnTuTu

В графических тестах 3DMark Wild Life Extreme Astra также вырвался в лидеры, набрав 6699 баллов и обогнав ближайших конкурентов с Snapdragon 8s Gen 3 почти в два раза.

В Geekbench 6 Astra немного уступает OnePlus Pad 3, но заметно превосходит RedMagic Nova. Несмотря на компактность, устройство показывает флагманскую производительность и при этом стартует по цене от $470. Полные стресс-тесты с участием системы охлаждения ещё впереди.