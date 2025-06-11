Игровой планшет RedMagic Tablet 3 Pro представлен с OLED 165 Гц, активным охлаждением и Snapdragon 8 Elite

Устройство работает на базе чипа Snapdragon 8 Elite и оснащено активной системой охлаждения с вентилятором, жидким металлом и испарительной камерой. Благодаря этому производитель обещает снижение температуры чипа до 8 °C.

Планшет комплектуется 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и хранилищем до 1 ТБ стандарта UFS 4.1 Pro. Экран диагональю 9,06 дюйма выдает яркость до 1600 нит и поддерживает управление через 5280 Гц PWM.