Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 11 июня 2025, 22:31
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Игровой планшет RedMagic Tablet 3 Pro представлен с OLED 165 Гц, активным охлаждением и Snapdragon 8 Elite

Будет и глобальная версия
RedMagic представила игровой планшет Tablet 3 Pro, который получил топовое железо и OLED-дисплей с частотой 165 Гц.
Игровой планшет RedMagic Tablet 3 Pro представлен с OLED 165 Гц, активным охлаждением и Snapdragon 8 Elite
© GSMArena

Устройство работает на базе чипа Snapdragon 8 Elite и оснащено активной системой охлаждения с вентилятором, жидким металлом и испарительной камерой. Благодаря этому производитель обещает снижение температуры чипа до 8 °C.

Планшет комплектуется 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и хранилищем до 1 ТБ стандарта UFS 4.1 Pro. Экран диагональю 9,06 дюйма выдает яркость до 1600 нит и поддерживает управление через 5280 Гц PWM.

Игровой планшет RedMagic Tablet 3 Pro представлен с OLED 165 Гц, активным охлаждением и Snapdragon 8 Elite
© GSMArena

RedMagic Tablet 3 Pro поддерживает запуск Android-игр до 165 fps и поставляется с предустановленным эмулятором ПК для AAA-проектов. В качестве аксессуаров доступны геймпад Shadow Blade 3 и клавиатура IceBlade с откликом 0,1 мс.

Планшет поступит в продажу в Китае по цене от 4000 юаней ($555), а с 1 июля стартует глобальный релиз под названием RedMagic Astra.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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#ZTE Nubia Red Magic
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