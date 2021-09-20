Игровые ноутбуки Acer распродают со скидками

Так, приобрести Acer Aspire 7 предлагается за 64 999 рублей вместо исходных 72 999. Модель оснащена 15, 6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, оперативной память на 8 ГБ и внутренней на 512 ГБ. В качестве процессора выступает AMD Ryzen 5 5500U.

На 9 991 рублей дешевле, в свою очередь, можно ухватить Acer Nitro 5. Напомним, что в обычное время его продают за 79 990 рублей, тогда как сейчас — за 6 999. Модель получила процессор AMD Ryzen 5 4600H 3.0 ГГц, графический контроллер GeForce GTX 1650 T, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.

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