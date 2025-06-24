Игровые ноутбуки с NVIDIA RTX 5050 поступят в продажу уже сегодня

Компания MECHREVO официально анонсировала выход игрового ноутбука Kuangshi X с данной моделью адаптера — старт продаж намечен на 24 июня. Несмотря на то что NVIDIA ещё не объявила об официальном релизе RTX 5050, запуск ноутбуков с этим GPU говорит о скором глобальном анонсе.

MECHREVO Kuangshi X получит мобильную версию RTX 5050 на базе чипа GB207. Карта позиционируется как младшая в серии RTX 50XX и рассчитана на комфортный гейминг в 1080p.

Ожидается наличие 2560 ядер CUDA и 8 ГБ видеопамяти — по слухам, это будет GDDR7, по крайней мере в мобильной версии. Также подтверждена поддержка DLSS 4 и технологии генерации кадров Multi-Frame Generation.

Пока неизвестно, когда RTX 5050 появится в ноутбуках за пределами Китая, но глобальный запуск ожидается в ближайшие дни. Десктопная версия RTX 5050 выйдет, предположительно, в июле.