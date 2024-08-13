Infinix представил свой первый фирменный планшет Xpad

Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем и процессором Helio G99, работающим на частоте 2.2 ГГц. Этот чип является мощным решением для устройств с поддержкой LTE и используется в ряде других моделей брендов Transsion.

Xpad также поддерживает игровой режим XArena с тремя различными уровнями производительности, оптимизированными для графического процессора ARM-G57 MC2.

Дисплей имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей, частоту обновления 90 Гц и яркость 440 нит, а соотношение экрана к корпусу составляет 83%.

Планшет имеет металлический корпус и две 8-мегапиксельные камеры — по одной на каждой стороне. Встроенный голосовой ассистент Folax, работающий на базе ChatGPT, добавляет дополнительные функции.

Xpad оснащен четырьмя динамиками и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Половина заряда достигается за 40 минут.

Планшет доступен в трех цветах: синем, черном и золотом, с опциями 4 или 8 ГБ оперативки и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Цены и доступность будут объявлены позже.