Infinix привёз новое поколение недорогих ноутбуков в Россию

Ноутбуки серии INBOOK X3 имеют цельнометаллический корпус и оснащены процессорами Intel Core i7, i5 или i3 12-го поколения с объёмом ОЗУ 8 или 16 ГБ и накопителем SSD на 256 или 512 ГБ. Вес моделей 1,24 и 1,6 кг соответственно. Обе модели поддерживают стандарт Wi-Fi 6.

Серия INBOOK X3 оснащена ярким 14" или 15.6" дисплеем со 100% соответствием цветового пространства sRGB, что обеспечивает точную цветопередачу. Экраны имеют антибликовые свойства и яркость в 300 нит. Ноутбуки этой серии оснащены подсветкой, камера устройств получила матрицу, увеличивающую светосилу, а синий фильтр объектива уменьшает количество бликов.

NBOOK X3 и INBOOK X3 Plus оснащены батареей ёмкостью 50 Вт*ч и комплектной быстрой зарядкой мощностью 65 Вт, поддерживающей протокол PD 3.0. Зарядное устройство оснащено портом USB Type-C, что позволяет заряжать в том числе и смартфоны. Ёмкость аккумулятора позволяет просматривать сайты в течение 11 часов.

Модель Infinix INBOOK Y2 Plus будет доступна в комплектациях с процессорами Intel Core 11-го поколения i3, i5 и i7, 8/16 Гб оперативной памяти и SSD на 256/512 Гб.

INBOOK X3, INBOOK X3 Plus можно будет приобрести в сером, синем, зелёном и красном цветах по цене от 51990 и от 50990 рублей соответственно. На эти модели будет предоставляться расширенная гарантия сроком на 2 года. Модель INBOOK Y2 Plus будет доступна в сером цвете от 45990 рублей.