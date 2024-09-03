Infinix привёз сверхлёгкий ноутбук весом 1 кг с i3 и i5 в Россию

INBOOK Air Pro+ оснащен 14-дюймовым 2.8K OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает детализированное изображение и точную цветопередачу. Ноутбук работает на процессорах Intel i5 и i7 13-го поколения и доступен в версиях с объемом оперативной памяти 16 или 32 Гб и встроенным SSD-накопителем на 512 Гб или 1 Тб.

Батарея емкостью 57 Вт. ч обеспечивает до 10 часов работы или просмотра видео. Ноутбук также включает порты USB-C, USB 3.2 Gen1 и HDMI, а также усовершенствованную систему охлаждения с компактным вентилятором и тепловыми трубками.

Ноутбук оснащен функцией Face ID и технологией Windows Hello. INBOOK Air Pro+ доступен по ценам от 76 990 ₽ до 109 990 ₽ в зависимости от комплектации.