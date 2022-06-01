Infinix привёз в Россию недорогие ноутбуки на Core i3, i5 и i7

Infinix привёз в Россию недорогие ноутбуки на Core i3, i5 и i7Цена младшей модели с учётом промо — 36 990 рублей
Девайс может похвастаться цельнометаллическим корпусом, вес которого составляет всего в 1,24 кг. Размер дисплея устройства — 14 дюймов. При этом экран новинки имеет 100% соответствие sRGB, а это, в свою очередь, обеспечивает отличную цветопередачу.
Ёмкость аккумулятора Inbook X2 оснащен большой батареей емкостью 50 Вт.ч. Размер SSD-накопителя различается, в зависимости от модели — 256 ГБ в версии с i3 и 512 ГБ в версиях с i5 и i7.
Что же до оперативной памяти, то здесь её 4 ГБ в самой младшей модификации и 8 ГБ в двух более старших.
Цена новинки также приятно удивляет. Версия на базе Intel Core i3 стоит всего 42 990 рублей, Core i5 — 54 990 рублей, а Core i7 — 62 990 рублей. При этом в период промо цены будут ещё ниже: 36 990, 49 990 и 59 990 рублей соответственно.