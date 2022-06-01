Infinix привёз в Россию недорогие ноутбуки на Core i3, i5 и i7

Что же до оперативной памяти, то здесь её 4 ГБ в самой младшей модификации и 8 ГБ в двух более старших.

Цена новинки также приятно удивляет. Версия на базе Intel Core i3 стоит всего 42 990 рублей, Core i5 — 54 990 рублей, а Core i7 — 62 990 рублей. При этом в период промо цены будут ещё ниже: 36 990, 49 990 и 59 990 рублей соответственно.