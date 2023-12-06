Infinix привёз в Россию ноутбук с большим 16" дисплеем по цене от 47 тысяч рублей

Последняя модель Infinix может похвастаться батареей емкостью 70 Втч, обеспечивающей 14,6 часов работы без привязки к сети.

Однако выбрать можно и конфигурацию с процессором Intel® Core™ i3, i5 или i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Есть также SSD емкостью 512 ГБ. Эти ноутбуки, доступные как с ОС Windows, так и без нее, поставляются по специальным акционным ценам, начинающимся от ₽46 990.

INBOOK Y3 Max поступил на полки магазинов сегодня, 6 декабря 2023 года.