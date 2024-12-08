Инсайдер: Apple оснастит MacBook сотовой связью

По его словам, компания оснастит MacBook поддержкой сотовой связи. Гурман уверен, что Apple внедрит модуль сотовой связи уже в следующих поколениях этих компьютеров. Для этих целей Apple внедрит в ноутбуки Cellular-модем собственной разработки. Гурман отметил, что Apple «впервые изучает идею внедрения сотовой связи на Mac».

Но вряд ли этот стандарт связи появится ранее 2026 года, когда компания обещала обновить линейку «Макбуков». Сначала вендор должен представить модем второго поколения, поддерживающий более высокую скорость связи.

«Разрабатывая собственный модем, Apple впервые рассматривает возможность подключения Mac к сотовой сети. Это означает, что пользователям не понадобится Wi-Fi для выхода в интернет. На сегодняшний день такая возможность есть только у iPhone, Apple Watch и iPad. Но вряд ли Mac получит поддержку сотовой связи до 2026 года, когда Apple планирует выпустить модем второго поколения с поддержкой более высоких скоростей», — отметил инсайдер.