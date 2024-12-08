Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 декабря 2024, 17:15
1 мин.

Инсайдер: Apple оснастит MacBook сотовой связью

Но вряд ли раньше 2026 года
Инсайдер агентства Bloomberg Марк Гурман в аналитическом материале об Apple отметил, что вендор готовится к модернизации своих ноутбуков — MacBook.
Инсайдер: Apple оснастит MacBook сотовой связью
© Wayhomestudio / Freepik

По его словам, компания оснастит MacBook поддержкой сотовой связи. Гурман уверен, что Apple внедрит модуль сотовой связи уже в следующих поколениях этих компьютеров. Для этих целей Apple внедрит в ноутбуки Cellular-модем собственной разработки. Гурман отметил, что Apple «впервые изучает идею внедрения сотовой связи на Mac».

Но вряд ли этот стандарт связи появится ранее 2026 года, когда компания обещала обновить линейку «Макбуков». Сначала вендор должен представить модем второго поколения, поддерживающий более высокую скорость связи.

«Разрабатывая собственный модем, Apple впервые рассматривает возможность подключения Mac к сотовой сети. Это означает, что пользователям не понадобится Wi-Fi для выхода в интернет. На сегодняшний день такая возможность есть только у iPhone, Apple Watch и iPad. Но вряд ли Mac получит поддержку сотовой связи до 2026 года, когда Apple планирует выпустить модем второго поколения с поддержкой более высоких скоростей», — отметил инсайдер.