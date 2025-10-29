Инсайдер: Apple откажется от IPS и внедрит во все продукты OLED-дисплеи

По словам Гурмана, Apple тестирует новые версии этих устройств с OLED-экранами, которые обладают более высокой цветопередачей и контрастностью по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями. Якобы iPad mini может стать первым устройством, которое получит это обновление, возможно, уже в 2026 году. Как отмечается, эти слова Гурмана соответствуют общей стратегии Apple по внедрению OLED-технологии, направленной на повышение конкурентоспособности устройств и стимулирование их обновления.

Предполагается, что переход на OLED приведёт к увеличению стоимости устройств. Например, новый iPad mini может подорожать на $100 из-за использования OLED-экрана. Apple также работает над созданием водостойкого корпуса для iPad mini, аналогичного тому, что используется в новейших iPhone. Компания разрабатывает акустическую систему на основе вибрации, которая позволит устранить отверстия в динамиках и повысить водонепроницаемость устройства.