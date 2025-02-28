Инсайдер: Lenovo представит «инновационный» ноутбук на солнечных панелях

Опубликовано 28 февраля 2025, 23:151 мин.
Инсайдер: Lenovo представит «инновационный» ноутбук на солнечных панеляхВозможно, уже в марте
Знаменитый инсайдер Эван Бласс, известный как evleaks, рассказал, что на выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 Lenovo представит «инновационный концепт ноутбука на солнечных батареях» и модуль Magic Bay, расширяющий возможности дисплея. Анонс нового устройства должен состояться в марте.
© Evan Blass / X
Ноутбук на солнечных батареях, возможно, будет из серии Lenovo Yoga и получит крышку, состоящую из солнечных элементов, что позволит ноутбуку заряжаться непрерывно. Точные сведения о времени, необходимом для полной зарядки через солнечные батареи, пока отсутствуют.
По сообщениям портала GizBot, концепция Magic Bay предполагает два дополнительных экрана для ноутбука, которые могут быть закреплены на устройстве с помощью 360-градусного шарнира. Это создаст множество возможностей для использования. Примечательно, что дополнительные экраны будут питаться напрямую от ноутбука.