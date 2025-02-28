Инсайдер: Lenovo представит «инновационный» ноутбук на солнечных панелях

Ноутбук на солнечных батареях, возможно, будет из серии Lenovo Yoga и получит крышку, состоящую из солнечных элементов, что позволит ноутбуку заряжаться непрерывно. Точные сведения о времени, необходимом для полной зарядки через солнечные батареи, пока отсутствуют.

По сообщениям портала GizBot, концепция Magic Bay предполагает два дополнительных экрана для ноутбука, которые могут быть закреплены на устройстве с помощью 360-градусного шарнира. Это создаст множество возможностей для использования. Примечательно, что дополнительные экраны будут питаться напрямую от ноутбука.