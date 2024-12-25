Инсайдер: обновлённый MacBook Air M4 выйдет раньше, чем другие продукты Apple

Ранее известный и авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что Apple анонсирует новые iPad, iPhone SE и MacBook Air с процессором M4 в начале — январь-март — 2025 года. Однако обновлённый MacBook Air выйдет раньше, чем другие продукты.

«Трудно делать выводы, основываясь только на графике выпуска, но если судить по предыдущей дате выпуска, то MacBook Air с процессором M4 может появиться в начале марта 2025 года. Обнаруженный код указывает на то, что Apple действительно тестирует новые MacBook внутри компании, и они могут быть оснащены сверхширокоугольной веб-камерой с функцией Center Stage», — сказано в сообщении Гурмана.