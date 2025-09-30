Инсайдер показал так и не вышедший в продажу iPad с 8 ГБ встроенной памяти

На корпусе планшета видна надпись «8 ГБ», что указывает на то, что Apple рассматривала возможность выпуска такой модели. Но даже первый iPad, представленный в 2010 году, имел минимум 16 ГБ памяти, и ранее компания никогда не предлагала устройства с меньшим объёмом накопителя.

Эта информация согласуется с ранними слухами, которые ходили вокруг идеи и возможной реализации такого iPad, около десяти лет назад. До появления iPad 3 в 2012 году активно обсуждалась идея бюджетной версии iPad 2 с 8 ГБ памяти, которая могла бы конкурировать с моделью на 16 ГБ за $399. Однако Apple решила выпустить iPad 3 по цене 499 долларов.

К 2012 году Apple уже выпускала iPhone с 8 ГБ памяти. Вероятно, от идеи планшета с такой же памятью отказались.