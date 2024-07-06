Инсайдер раскрыл идентификаторы четырёх моделей iPad

Альварес отметил, что обнаружил ссылку во внутреннем коде Apple, ведущую на страницу с идентификаторами. Согласно этой информации, вендор работает над несколькими новыми iPad, которые, вероятно, будут выпущены этой осенью.

Судя по сообщению, Apple готовит к выпуску по две версии iPad mini 7 и iPad 2024 (11-го поколения), а также iPad Pro M5 с 11- и 13-дюймовым дисплеем. iPad 11-го поколения получит чип А16. Будут представлены две версии: с поддержкой только Wi-Fi, кодовое обозначение iPad15,7, и Wi-Fi + сотовая связь (iPad15,8). iPad mini 7 будет оснащён чипом А17. Выйдут версии с Wi-Fi (iPad16,1) и Wi-Fi + сотовая связь (iPad16,2).

Эти две модели, скорее всего, будут представлены осенью 2024 года. Они будут мощнее предшественников, но сохранят традиционный дизайн.

Кроме того, Apple работает и над моделями iPad Pro с чипом M5, которые получат дисплей с диагональю 11" и 13". Эти модели числятся под кодовым обозначением iPad 17. Выйдут эти устройства, предположительно, в 2025 году или в начале 2026 года.