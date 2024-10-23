Инсайдер раскрыл сроки и модели новых компьютеров Apple с процессором M4

Ожидается, что в их число войдут обновленные модели MacBook Pro, iMac и Mac mini.

Среди особенностей будущих устройств – редизайн Mac mini, который станет почти таким же компактным, как Apple TV, с добавлением двух фронтальных портов USB-C.

У новых MacBook Pro и iMac дизайн останется прежним, однако базовая версия 14-дюймового MacBook Pro получит дополнительный порт Thunderbolt.

Также ожидается обновление аксессуаров, таких как Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard, которые будут оснащены USB-C вместо Lightning для соответствия новым стандартам зарядки в ЕС.

Дата анонса пока не ясна: возможно, Apple проведет онлайн-презентацию, а может и вовсе выпустит пресс-релиз.