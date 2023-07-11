Инсайдеры: Apple начала разработку первого ноутбука с гибким дисплеем

Новый тип устройства со складным экраном планируется выпустить на рынок в 2026 году. Данный шаг купертиновцев вполне может стимулировать развитие сегмента складных компьютеров, как это было с другими рынками после прихода туда Apple.

Крупнейшие производители OLED-панелей, Samsung Display и LG Display, заинтересованы в заключении контрактов с Apple на производство крупных складных дисплеев для ноутбуков.

Ожидается, что такое производство принесёт им больше прибыли, чем выпуск складных дисплеев для смартфонов, хотя оно представляет более сложные технические вызовы.

Напомним, что в начале лета Apple представила обновлённую версию ноутбука MacBook Air с 15-дюймовым экраном, процессором M2 и разъёмами USB-C. Теперь корпорация сосредоточена на разработке ноутбука с гибким дисплеем, что может предложить пользователям новый уровень мобильности и гибкости.

Официальная презентация нового ноутбука Apple ожидается в конце 2025 года. А вот выход уже в следующем после этого году.