Инсайдеры: Apple откажется от Mini-LED в iPad Air из-за дороговизны производства

Данные в итоге подтвердил и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг. По словам менеджера, Apple до последнего намеревалась выпускать iPad Air с Mini-LED панелями, но ввиду дороговизны производства этой технологии, всё же отказалась.

Поэтому указанная модель «яблочного» планшета выйдет с LCD-дисплеями. И, хотя превосходство Mini-LED над ЖК-дисплеями очевидно, из-за слишком высоких затрат на реализацию технологии Apple отказалась от таких устройств.

Однако Янг заявил, что планшет Apple с Mini-LED всё равно появится в четвёртом квартале 2024 года. Это может быть бюджетный iPad Pro или совершенно новая линейка планшетов — точная модель ещё не определена. Уже известно, что Apple работает над новым iPad Air, но полные технические характеристики пока не раскрываются.