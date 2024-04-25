Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 25 апреля 2024, 21:00
1 мин.

Инсайдеры: Apple откажется от Mini-LED в iPad Air из-за дороговизны производства

Но с Mini-LED может быть представлена другая модель
На днях появилась новость о том, что Apple скоро выпустит на рынок 12,9" модель iPad Air с Mini-LED дисплеем. Однако инсайдеры сообщили, что компания всё же отказалась от этой идеи.
Инсайдеры: Apple откажется от Mini-LED в iPad Air из-за дороговизны производства

© Apple

Данные в итоге подтвердил и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг. По словам менеджера, Apple до последнего намеревалась выпускать iPad Air с Mini-LED панелями, но ввиду дороговизны производства этой технологии, всё же отказалась.

Поэтому указанная модель «яблочного» планшета выйдет с LCD-дисплеями. И, хотя превосходство Mini-LED над ЖК-дисплеями очевидно, из-за слишком высоких затрат на реализацию технологии Apple отказалась от таких устройств.

Однако Янг заявил, что планшет Apple с Mini-LED всё равно появится в четвёртом квартале 2024 года. Это может быть бюджетный iPad Pro или совершенно новая линейка планшетов — точная модель ещё не определена. Уже известно, что Apple работает над новым iPad Air, но полные технические характеристики пока не раскрываются.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#планшет
,
#Apple
,
#iPad Air
,
#LED
,
#LCD
,
#ЖК