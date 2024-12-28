Инсайдеры: Huawei в 2025 году выпустит свой первый складной планшет

Опубликовано 28 декабря 2024, 19:301 мин.
Инсайдеры: Huawei в 2025 году выпустит свой первый складной планшетРазмер экрана можно будет изменять
Инсайдеры рассказали, что китайская компания Huawei в 2025 году представит первый на рынке складной планшет. Уточняется, что речь идёт о некоем гибридном ноутбуке, который можно будет использовать и в этом форм-факторе, и в виде планшета.
© Huawei
Какие-либо характеристики пока неизвестны, кроме того, что устройство будет работать под управлением HarmonyOS. Говорится, что у этого девайса будет складной экран, размер которого можно будет изменить под нужды пользователя. И это будет полноценная замена ноутбука.
При этом известна и примерная цена: в районе 10 тысяч юаней, или 180 тысяч рублей.
Источник:Huawei Central
Автор:Андрей Кадуков
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