Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 28 декабря 2024, 19:30
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Инсайдеры: Huawei в 2025 году выпустит свой первый складной планшет

Размер экрана можно будет изменять
Инсайдеры рассказали, что китайская компания Huawei в 2025 году представит первый на рынке складной планшет. Уточняется, что речь идёт о некоем гибридном ноутбуке, который можно будет использовать и в этом форм-факторе, и в виде планшета.
Инсайдеры: Huawei в 2025 году выпустит свой первый складной планшет

© Huawei

Какие-либо характеристики пока неизвестны, кроме того, что устройство будет работать под управлением HarmonyOS. Говорится, что у этого девайса будет складной экран, размер которого можно будет изменить под нужды пользователя. И это будет полноценная замена ноутбука.

При этом известна и примерная цена: в районе 10 тысяч юаней, или 180 тысяч рублей.