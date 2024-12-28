Инсайдеры: Huawei в 2025 году выпустит свой первый складной планшет

Какие-либо характеристики пока неизвестны, кроме того, что устройство будет работать под управлением HarmonyOS. Говорится, что у этого девайса будет складной экран, размер которого можно будет изменить под нужды пользователя. И это будет полноценная замена ноутбука.

При этом известна и примерная цена: в районе 10 тысяч юаней, или 180 тысяч рублей.