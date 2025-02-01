Инсайдеры: Intel выпустит процессоры Panther Lake во второй половине 2025 года

Вторая архитектура должна выйти на рынок в 2026 году. Однако оба продукта, скорее всего, предназначены для использования только в ноутбуках, чипмейкер пока не подтвердил, что эти процессоры будут доступны и для настольных ПК.

По информации Intel, это будут её основные продукты, основанные на новом техпроцессе 18А. Известно, что серийное производство и выпуск первой архитектуры, название который пока неизвестно, запланировано на вторую половину 2025 года.

Кроме того, Intel планирует выпустить в 2026 году процессоры под кодовым названием Nova Lake, которые будут использоваться в настольных компьютерах. Эти процессоры станут преемниками десктопных чипов Arrow-Lake-S.