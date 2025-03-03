Инсайдеры раскрыли неанонсированный Xiaomi Pad 7S Pro — самый мощный планшет компании

Но, судя по свежим утечкам, настоящий флагманский планшет компании еще впереди. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi работает над устройством, которое может получить название Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra.

Если слухи подтвердятся, это будет первый планшет Xiaomi с OLED-дисплеем. Также ожидается чип Snapdragon 8 Elite, быстрая 100-ваттная зарядка и аккумулятор емкостью около 10 000 мАч. Планшет, вероятно, сохранит боковой сканер отпечатков пальцев, как у Pad 6S Pro.

По данным инсайдеров, анонс состоится в I половине 2025 года, и Pad 7S Pro может составить конкуренцию Oppo Pad 4 Pro и Vivo Pad 4 Pro.