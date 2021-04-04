Инсайдеры рассказали, когда Xiaomi анонсирует свой флагманский планшет с 2K экраном

Так, согласно опубликованным данным, планшет могут представить уже в этом квартале. Источники также раскрыли некоторые подробности о грядущей новинке. В частности, по их словам, линейка будет состоять из двух моделей - базовой Mi Pad 5 и её Pro-версии, которая будет ориентироваться на премиальный сегмент рынка.

Работать Mi Pad 5 будет на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 1200 с графическим ускорителем Mali-G77 MC9. Модели приписывают поддержку модуля 5G, скорость передачи данных которого достигает 4,7 Гбит/с.

Что касается Mi Pad 5 Pro, его оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 870, а в качестве графического блока выступит Adreno 650. Ожидается, что эта модель получит 11-дюймовый экран с 2K разрешением.