Intel научилась охлаждать ультратонкие ноутбуки под нагрузкой без вентиляторов

Новый теплоотвод будет реализован в ноутбуках, соответствующих стандарту Project Athena — его разработкой прямо сейчас занимаются крупнейшие производители ноутбуков, такие как Dell, Lenovo, Google, Hewlett-Packard, Microsoft и многие другие. Также анонимные источники внутри Intel рассказали изданию, что при создании новой системы охлаждения будут использованы испарительные камеры, в то время как рассеивателем тепла выступят графитовые листы, расположенные за экраном ноутбука.

Важно отметить, что на данный момент новая технология теплоотвода Intel подходит лишь для устройств, открывающихся под максимальным углом в 180°. Но возможно в дальнейшем компания-производитель разработает решение и для устройств с вращающимся на 360° экраном.