Ноутбуки и планшеты
Сегодня 12:45
Intel научилась охлаждать ультратонкие ноутбуки под нагрузкой без вентиляторов
Правда у технологии все же есть ограничения
Американский ресурс Digitimes рассказал о том, что в рамках грядущей выставки CES 2020 компания Intel анонсирует совершенно новую систему охлаждения для ноутбуков, над которой она работала достаточно долгое время. Так, благодаря данной технологии, рост эффективности отвода тепла, в сравнении с современными решениями, составит порядка 25-30%.
Новый теплоотвод будет реализован в ноутбуках, соответствующих стандарту Project Athena — его разработкой прямо сейчас занимаются крупнейшие производители ноутбуков, такие как Dell, Lenovo, Google, Hewlett-Packard, Microsoft и многие другие. Также анонимные источники внутри Intel рассказали изданию, что при создании новой системы охлаждения будут использованы испарительные камеры, в то время как рассеивателем тепла выступят графитовые листы, расположенные за экраном ноутбука.
Важно отметить, что на данный момент новая технология теплоотвода Intel подходит лишь для устройств, открывающихся под максимальным углом в 180°. Но возможно в дальнейшем компания-производитель разработает решение и для устройств с вращающимся на 360° экраном.