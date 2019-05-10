￼Intel назвал время выхода ноутбуков с гибкими дисплеями

Компания Intel ожидает появление ноутбуков с гибкими складными дисплеями не ранее чем через пару лет. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на слова топ-менеджера компании.

Вице-президент группы клиентских вычислительных систем Intel, Джошуа Ньюман (Joshua Newman) отметил на симпозиуме в Тайбэе, что сейчас в компании изучают возможности и ограничения гибких и складных технологий.

Ньюман подчеркнул, что в компании видят «потенциал» складных экранов для ноутбуков, которые могут принести пользователям совершенно новые возможности по использованию. Но разработки пока находятся на ранней стадии.

Intel участвует в разработках совместно с лидирующими мировыми производителями дисплеев, такими как LG Display, BOE Technology Group, Sharp и Samsung Display. По словам Ньюмана, с учётом имеющихся сложностей, на доработку уйдёт как минимум два года.