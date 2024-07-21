Intel опровергла сбои работы мобильных чипов Raptor Lake 13-го и 14-го поколений

Основатель Alderon Games Мэтью Касселлс написал на Reddit, что ноутбучные процессоры Intel также подвержены сбоям и тем же проблемам нестабильности, что и их настольные аналоги. Он жёстко раскритиковал Intel за якобы бездействие.

И если в случае с критикой работы настольных версий процессоров семейства Raptor Lake Intel молчала, в этот раз сразу последовал ответ. Вендор сообщил, что специалисты компании глубоко изучили проблемы с настольными процессорами и могут точно сказать, что некоторые признаки нестабильности, которые наблюдаются в работе мобильных процессоров, — не то же самое, что на настольных.

То, о чём горят пользователи ноутбуков, — «общие симптомы», связанные не только с аппаратным, но и с программным обеспечением. И такие моменты едва ли связаны только с процессорами — нужно обращаться к производителям ноутбуков.

«Симптомы, о которых сообщается в мобильных системах 13-14–го поколения, включая системные зависания и сбои, являются распространёнными симптомами, вытекающими из широкого спектра потенциальных программных и аппаратных проблем. Как всегда, если у пользователей возникают проблемы с их ноутбуками на базе Intel, мы рекомендуем им обратиться к производителю системы за дополнительной помощью», — сообщила Intel.