Intel опровергла слухи о задержке чипа Lunar Lake. Но отчёты говорят о другом

Intel в лице своего представителя опровергла информацию инсайдеров о задержке поставок Lunar Lake и более быстром выходе настольных процессоров Arrow Lake, которые должны выйти в середине осени. В компании утверждают, что слухи не соответствуют действительности и поставки Lunar Lake, как и ожидается, начнутся в третьем квартале — с июля по сентябрь.

При этом Intel на выставке не анонсировала список SKU — брендинг устройств (ноутбуков), которые получат Lunar Lake. И непонятно, что имеется в виду под поставками устройств в третьем квартале, — поставки на производство компьютеров или появление в продаже и компьютеров, и чипов как комплектующих.

В открытых отчётах Intel сказано, что «следующий настольный процессор Intel Arrow Lake поступит в продажу в октябре». И здесь подчёркнуты именно продажи. Потому что от поставки комплектующих на производство до выхода готовой продукции на рынок, как правило, проходит несколько месяцев.

И если Lunar Lake начнут поставлять только в третьем квартале, а Arrow Lake в октябре уже продавать, тогда настольная модель действительно может опередить мобильную.