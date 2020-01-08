Ноутбуки и планшеты
Сегодня 19:19
Intel представила 17-дюймовый гибкий ноутбук с OLED-дисплеем
Правда, “рабочие” у ноутбука лишь 12,5 дюймов дисплея
В рамках ежегодной выставки различной электроники CES 2020 состоялся очередной необычный анонс. На этот раз известный производитель процессоров Intel продемонстрировал свой новый гибкий ноутбук, в котором компания использовала различные новейшие технологии.
Называется устройство Horseshoe и представляет собой гибкий 17,3-дюймовый ноутбук, в котором используется OLED-дисплей. При этом в “развернутом” состоянии устройство имеет всего 12,5-дюймовый экран — остальная часть компанией отведена под “клавиатурную” область. То есть получается, что на деле устройство не столь велико, как могло бы показаться на первый взгляд из-за показателей диагонали дисплея в целом.
Работает новинка на базе новых мобильных процессоров Intel Tiger Lake, а первые устройства подобного толка компанией ожидаются в течение 2021 года. Случится ли это на самом деле или подобный гибкий ноутбук так и останется на уровне концепта — время покажет.