Intel представила 17-дюймовый гибкий ноутбук с OLED-дисплеем

Называется устройство Horseshoe и представляет собой гибкий 17,3-дюймовый ноутбук, в котором используется OLED-дисплей. При этом в “развернутом” состоянии устройство имеет всего 12,5-дюймовый экран — остальная часть компанией отведена под “клавиатурную” область. То есть получается, что на деле устройство не столь велико, как могло бы показаться на первый взгляд из-за показателей диагонали дисплея в целом.