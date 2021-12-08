Intel прекратит продажи мобильных процессоров Core, вышедших всего лишь два года назад

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Intel прекратит продажи мобильных процессоров Core, вышедших всего лишь два года назадСкорее всего, связано это с их не самым технологичным производством
В сети появилась информация о свежих планах Intel. Так, например, компания намерена отказаться от продаж относительно свежих мобильных процессоров уже в ближайшее время.
Речь идёт о высокопроизводительных мобильных процессорах Core 10-го поколения (Comet Lake), созданных по 14-нм техпроцессу и вышедших в 2019 году.
Начнётся всё с того, что компания прекратит принимать заказы на чипы летом 2022-го. Например, Core i5-10200H, i5-10300H, i5-10500H, i7-10750H, i7-10870H и i9-10980H можно будет заказать вообще лишь до 1 апреля.
Затем, в течение какого-то времени, она будет заниматься их поставками партнёрам. И уже к 27 января 2023 года полностью завершит выпуск и доставку процессоров линейки Comet Lake.
Напомним, что ранее Intel также сообщила о прекращении производства сразу трёх серий потребительских процессоров: Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield.
Источник: Tom's Hardware